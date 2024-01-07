يستعد فريق آرسنال بقيادة مدربه مايكل أرتيتا، لإستضافة فريق ليفربول علي ملعب "الإمارات"، والذي يجمعهما ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، موسم 2023/24.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول اليوم

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، كيويور.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل جيسوس، مارتينيلي.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

سيعلق عصام الشوالي على أحداث المباراة.