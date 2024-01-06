نصائح لعلاج اضطراب النوم

اضطراب النوم ليلاً مشكلة بالنسبة للأشخاص الأصحاء أكثر من أولئك الذين يعانون من أمراض معينة، وذلك بسبب أسلوب الحياة غير الصحيح وتناول وجبات غير مناسبة وثقيلة في الليل، بالإضافة إلى مشاهدة الأفلام التي تحفز الدماغ.

علاج اضطراب النوم

كما يمكن أن يتأثر اضطراب النوم ليلاً بالنشاط الزائد في تمارين الجمباز؛ ولا يزال من الأفضل القيام بها في الصباح وبعد الظهر وليس في الليل.

كما لا داعي لأخذ حمام ساخن قبل النوم، فهو لا يسترخي كما قد يبدو في البداية، بل على العكس من ذلك، فإنه يثير، لذلك فإن الحمام الدافئ أكثر فائدة، مع درجة حرارة لا تزيد عن 35-38. * ج.

كما لا ينصح بالدخول في جدالات ليلاً مع الوالدين أو الأبناء أو الزوج أو الزوجة وكذلك مع الأصدقاء والمعارف عبر الهاتف، وانتبه لقدميك فالأقدام الباردة يمكن أن تمنعك بشكل كبير من النوم بشكل طبيعي.

إذا كنت تفعل كل شيء بشكل صحيح، ولكن من الصعب أن تغفو في المساء، فيمكنك اللجوء إلى أساليب الطب التقليدي.

قم بخياطة وسادة صغيرة واملأها بالأعشاب اللازمة، مثل نبتة سانت جون، وبلسم الليمون، وجذر الناردين، وزهور اللافندر، ونبات الجنجل، بعد طحن وخلط جميع الأعشاب مثل هذه الوسادة الطبية الموجودة بجانب وسادتك، والتي تطلق مواد متطايرة مفيدة جدًا، مفيدة جدًا للنوم الصحي.

او يمكن أن تهرسي جميع الأعشاب المذكورة أعلاه بنسب متساوية، 10 ملغ لكل منها، في هاون واسكبي لترًا من النبيذ الأحمر، وأضيفي القرفة وبعض القرنفل إلى الخليط، واتركيه لمدة 10-12 يومًا، ثم يصفى ويتناول ملعقة كبيرة قبل النوم.