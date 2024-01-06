نصائح ذهبية للنساء الحوامل

على كل امرأة حامل تستعد لتصبح أماً اتباع قواعد معينة للسلوك والتغذية والملابس، ومن بين الكثير من النصائح الغبية التي يقدمها الآخرون، اخترنا بعض النصائح الضرورية والتي يجب على كل امرأة الاستماع إليها.

نصائح للحوامل

للبدء، اشتري أو اصنعي لنفسك مذكرات الحمل

سيسمح لك ذلك بالتخطيط لكل شيء مسبقًا، بدءًا من الذهاب إلى الطبيب ووصولاً إلى التحضير للولادة، كما سيساعدك على عدم نسيان اللحظات المهمة في حياتك وترك انطباع لطيف عنها.

لا تقلقي بدون سبب

العديد من النساء قادرات على الإفراط في التفكير في أنفسهن يوما بعد يوم. ماذا لو بدأ المخاض مبكرًا، وماذا لو أصبحت أمًا سيئة، وماذا لو كنت أفعل شيئًا خاطئًا الآن. لا داعي للذعر، استمع إلى جسدك واستمتع باللحظة وسوف يمر هذا الوقت السحري بسرعة، ولن تلاحظ ذلك حتى.

لا تخفي من إجراء الموجات فوق الصوتية

مجرد إجراء طبي ضروري لمساعدتك في مراقبة نمو طفلك.

لا تفكري في علامات التمدد

علامات التمدد ليست هي النتيجة الأكثر متعة للحمل، لذا حاولي منعها قدر الإمكان رطبي بشرتك بالكريمات والزيوت.



اشتري وسادة للنساء الحوامل

صدقيني، قريبًا جدًا ستجدين أنه من غير المريح النوم في معظم الأوضاع التي نمت فيها أثناء عدم حملك بعد لذلك، لجعل حياتك أسهل ومساعدة جسمك على الاسترخاء ليلاً، قم بإجراء عملية شراء تشتد الحاجة إليها أنت بالتأكيد لن تندم على ذلك.