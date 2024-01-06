وكيل صحة الشرقية يوجه بنقل فنيي الأشعة والمعمل بمنيا القمح خارج الإدارة

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة تفقدية استهدفت المرور على مركز طب الأسرة بالعزيزية، التابع للإدارة الصحية بمنيا القمح، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية "خدمات الرعاية الأولية"، وذلك بعد المرور على مستشفيات الصدر بالزقازيق، ومنيا القمح المركزي.

وتابع وكيل الوزارة سير العمل بالمركز الطبي خلال الفترة المسائية، وقام بمناظرة تواجد القوى البشرية، وتلاحظ عدم تواجد فنية المعمل والأشعة المكلفين بالنوبتجية، ووجه وكيل الوزارة بندبهم خارج الإدارة الصحية بمنيا القمح، وتوزيعهما وفقاً لحاجة العمل.

واطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وصرف العلاج اللازم لمرضى العيادات المسائية، وتابع مع أطباء العيادات المسائية مؤشرات التردد على العيادات في التخصصات المختلفة، مثل "الأمراض الباطنية، والنساء والتوليد، والأطفال، والعلاج الطبيعي، والجلدية، والأسنان".

واطمئن مسعود على انتظام تقديم الخدمة الطبية بالمركز وفقاً لفترات العمل المحددة ضمن خطة المبادرة الرئاسية، كما تفقد غرفة ملفات طب الأسرة، واطمأن على تسجيل نسبة كبير للأسر الموجودة بالقرية والمناطق المحيطة بها، والمستفيدة من خدمات المركز الطبية، موجهاً بالعمل على استكمال كافة ملفات طب الأسرة.