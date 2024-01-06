السبت 06 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكونجرس الأمريكي يحدد 7 مارس موعدًا لخطاب بايدن عن "حالة الاتحاد"

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

حدد الكونجرس الأمريكي، اليوم السبت، السابع من مارس القادم، موعدًا لخطاب "حالة الاتحاد" الذي يلقيه الرئيس الأمريكي جو بايدن سنويا أمام مجلسي النواب والشيوخ.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إلى الرئيس بايدن، دعاه خلالها إلى إلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس، يوم الخميس (7 مارس 2024)، لتقديم تقرير عن "حالة الاتحاد"، في لحظة مليئة بالتحديات الكبيرة التي تواجهها الولايات المتحدة.

 

ويعتبر خطاب حالة الاتحاد، تقليدا سنويا للرؤساء الأمريكيين، يعرضون خلاله إنجازات إدارتهم على الكونجرس وكذلك التحديات التي تواجه الأمة.

 

ومن المتوقع أن يكون الخطاب هذا العام مختلفا، على وقع الحرب على قطاع غزة، والتطورات في أوكرانيا، إضافة إلى العديد من التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في الداخل وحول العالم.

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