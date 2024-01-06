الكاف يتغزل في محمد صلاح: "أعظم لاعبي كرة القدم الإفريقية عبر التاريخ"

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إشادة كبيرة بالدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد انضمامه لمعسكر منتخب بلاده، استعدادًا لمنافسات كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار المقبلة.

وتقرر انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في الثالث عشر من يناير الجاري، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

وأكد الكاف على أن محمد صلاح أصبح تهديدًا واضحًا للخصوم التي تواجه المنتخب المصري، مما يجعله سلاحًا قويًا لدى الفراعنة.

وشدد على أن صلاح أثبت أنه واحد من أعظم لاعبي كرة القدم الإفريقية عبر التاريخ.

بينما تطرق الاتحاد الإفريقي للتأكيد على أن فيتوريا يُدرك أن المنتخب المصري سيكون فعالًا أمام المنافسين في المجموعة الثانية.

وأشار إلى أن البرتغالي سيكون حذرًا عند الحديث عن فرص المنتخب المصري، بالرغم من التاريخ الكبير للفراعنة واللاعبين الموهوبين الذي يمتلكهم.

وأتم الاتحاد الإفريقي حديثه عن المنتخب المصري بإن فيتوريا يعمل على احتواء التوقعات، لكن الجماهير المصرية ترغب في التتويج باللقب.