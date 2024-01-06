الصيد يهزم صول بخماسية في دوري القسم الثالث لكرة القدم

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الصيد الفوز على نظيره نادى صول بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الصيد بالدقي ضمن منافسات بطولة دوري القسم الثالث لكرة القدم.

أحرز أهدف الصيد اللاعبين: يوسف هانى (هدف) في الدقيقة 35، حسن يحيي(هدف) في الدقيقة 42 من احداث الشوط الاول، ثم اضاف احمد محمد فريز(هدف) في الدقيقة 70، وأحرز محمد جمال (هدفين) في الدقيقتين 75، 80 من زمن المباراة لتنتهى بنتيجة( 5 ـ 2 )، لصالح الصيد.

ضمت قائمة الفريق بالتشكيلة الأساسية اللاعبين: مبروك شحته (بركة الحداد)، طه مصطفة، احمد هشام، محمد علاء الدين، يوسف هانى، احمد صلاح الدين، محمد احمد، محمد سيف الدين، معاذ اشرف، محمد يحيي، حسن يحيي.

كما ضمت مقاعد البدلاء اللاعبين: محمد محسن، عمرو عماد الدين، احمد محمد( فريز)، محمود عبد التواب، اسلام كامل، يوسف شريف، مصطفى صابر، محمد مجدى.

الجهاز الفنى والادارى:

المدير الفني طارق حسن، مدرب العام حسام زينهم و مدحت رمضان، مدرب حراس المرمى عمر مصطفي، الدكتور محمود حسين محلل أداء الفريق، المدير الإداري عبدالله عكاشه،طبيب الفريق الدكتور أحمد النقيطى، علاج طبيعي الدكتور امجد فوزي، أخصائي مساج عبد العزيز حارس (زيزو )، مساعدين الملاعب والادوات حجاج محمد و محمد سعد.