الكاف: الفراعنة يبحثون عن محو آلام نهائي ياوندي في كوت ديفوار

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن أن المنتخب المصري سيبحث عن الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية النسخة المقبلة بكوت ديفوار.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023 في الثالث عشر من الشهر الجاري بكوت ديفوار.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أن المنتخب المصري لديه أكبر عدد ألقاب من كأس الأمم بـ 7 مرات، مشيرًا إلى أنه لم يحصل على البطولة منذ نسخة 2010.

وشدد على أن المنتخب المصري سيحاول البحث عن التتويج بلقب أمم إفريقيا النسخة المقبلة بكوت ديفوار بعد الخسارة من السنغال في النسخة الماضية.

وأردف الاتحاد الإفريقي أن الفريق يبحث عن محو آلام اخفاقهم في البطولة الأخيرة، كما أن المدرب فيتوريا يأمل أن يقود صلاح الفراعنة للقب جديد.

الجدير بالذكر أن البرتغالي يبحث عن إنجاز قاري بتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية المقبلة بكوت ديفوار، حيث لم ينجح منتخب الفراعنة في تحقيق اللقب منذ 14 عامًا.