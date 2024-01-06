السبت 06 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الكاف: الفراعنة يبحثون عن محو آلام نهائي ياوندي في كوت ديفوار

المنتخب المصري
المنتخب المصري

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن أن المنتخب المصري سيبحث عن الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية النسخة المقبلة بكوت ديفوار.

txt

موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية

txt

فيتوريا يكشف طموحات المنتخب المصري في أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023 في الثالث عشر من الشهر الجاري بكوت ديفوار.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أن المنتخب المصري لديه أكبر عدد ألقاب من كأس الأمم بـ 7 مرات، مشيرًا إلى أنه لم يحصل على البطولة منذ نسخة 2010.

وشدد على أن المنتخب المصري سيحاول البحث عن التتويج بلقب أمم إفريقيا النسخة المقبلة بكوت ديفوار بعد الخسارة من السنغال في النسخة الماضية.

وأردف الاتحاد الإفريقي أن الفريق يبحث عن محو آلام اخفاقهم في البطولة الأخيرة، كما أن المدرب فيتوريا يأمل أن يقود صلاح الفراعنة للقب جديد.

الجدير بالذكر أن البرتغالي يبحث عن إنجاز قاري بتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية المقبلة بكوت ديفوار، حيث لم ينجح منتخب الفراعنة في تحقيق اللقب منذ 14 عامًا. 

مواد متعلقة

بلماضي وفيتوريا الأعلى أجرا بين مدربي أمم أفريقيا

القضاء الإداري يرفض الدعوي ضد تجميد هشام حطب.. واحالتها لمفوضي الدولة
الجريدة الورقية