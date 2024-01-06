برشلونة يبدأ أولى خطواته لاستمرار جواو فيليكس

كشف نادي برشلونة موقفه من تفعيل بند شراء البرتغالي جواو فيليكس المعار من أتلتيكو مدريد، بعد نهاية إعارته في الصيف المقبل.





ويعتمد فريق برشلونة على جواو فيليكس في المستقبل ويسعى للتوصل إلى إتفاق مع أتلتيكو مدريد هذا الشهر من أجل استمراره مع صفوف النادي الكتالوني.



وأنضم جواو فيليكس إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة مع وجود بند شراء.



وتابعت التقارير الصحفية الإسبانية أن اللاعب فيران توريس لديه تفوق على فيليكس في الوقت الحالي، في تشكيلة برشلونة الأساسية، وسط عجز اللاعب البرتغالي عن إحراز الأهداف لأكثر من مباراة متتالية.

لكن برشلونة لديه الثقة أن جواو فيليكس سيعود من جديد لمستواه المأمول، في الفترة المقبلة، وهو ما يسعى إليه فيليكس لإثبات جدارته مع النادي الكتالوني.

ويسعى برشلونة لـ تفعيل خيار شراء اللاعب بمبلغ جيد ليرضي جميع الأطراف، وتجديد الإعارة لموسم آخر سيكون الحل البديل.

أحرز جواو فيليكس 6 أهداف هذا الموسم، بالإضافة إلى أنه صنع 3 أهداف فقط.

