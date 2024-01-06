برشلونة يبحث عن لاعب وسط جديد

يسعى نادي برشلونة الإسباني، للتعاقد مع لاعب وسط جديد في الميركاتو الشتوي الحالي، لكن يواجه أزمة تمنعه من إتمام الصفقة.





تقف أزمة قانون اللعب المالي النظيف عائقا أمام برشلونة لإبرام صفقة جديدة، وتعمل إدارة النادي الكتالوني على حلها.



ويستعد ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة للتحرك نحو لاعب الوسط حال نجحت إدارة النادي الكتالوني في استكمال مفاوضات عملية بيع نسبة من الاستديوهات.



ومازالت المفاوضات جارية بالفعل بين برشلونة وصندوقين استثماريين، على استعداد لدفع مبالغ مقابل شراء 49% من شركة الاستوديوهات.



ومن المتوقع أن ينضم لاعب الوسط على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع وجود بند شراء غير إلزامي، بالإضافة إلى إمكانية عرض عدة صفقات تخص المستقبل.



وتابعت التقارير أن لاعب الوسط سيكون مميز في الجانب البدني، ويمكنه اللعب كلاعب محور أمام الدفاع، أو لاعب وسط متقدم.



ويعاني فريق برشلونة في مركز خط الوسط، بسبب إصابة بيدري، وجافي بالإضافة إلى عدم اقتناع المدرب تشافي بلاعبه روميو.

