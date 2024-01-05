برشلونة يخطف فوزًا مثيرًا من لاس بالماس في اللحظات الأخيرة

حقق فريق برشلونة فوزا مثيرا على لاس بالماس بهدفين لهدف ، في المواجهة التي يستضيفها ملعب "جران كاناريا" ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الاسباني "لاليجا".

بادر لاس بالماس بهز الشباك بتوقيع لاعبه المغربي منير الحدادي عند الدقيقة 12، وأدرك فيران توريس التعادل لبرشلونة مع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وخطف برشلونة نقاط المباراة بهدف من ركلة جزاء نفذها إلكاي جوندوجان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وجاء هدف لاس بالماس بعد دقيقة واحدة من خروج جواو كانسيلو لاعب برشلونة متأثرًا بإصابة على مستوى الركبة ليشارك بدلا منه زميله أندرياس كريستنسن.

وتلقى المدرب تشافي بطاقة صفراء بسبب الاعتراض على القرارات التحكيمية المتعلقة بالمباراة.

وتلقى دالي سينجرافين لاعب لاس بالماس بطاقة حمراء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في سلم الترتيب العام للدوري الإسباني برصيد 41 نقطة. فيما يأتي فريق لاس بالماس بالمركز العاشر برصيد 25 نقطة.

تشكيل برشلونة أمام لاس بالماس

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - كوندي - بالدي.

خط الوسط: سيرجي روبرتو - فرينكي دي يونج - جوندوجان.

خط الهجوم: رافينها - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.