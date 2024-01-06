ما المقصود بـ "تسبحة كيهك"؟ .. متخصص بالشأن الكنائسي يوضح (فيديو)

ترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية الجديدة.

علق أشرف صادق، متخصص في الشأن الكنائسي، على “تسبيحة كيهك”، مشددًا على أن هي كلمات حب وصلاة وتمجيد للسيدة العذراء مريم.

“تسبحة كيهك”

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة" والمذاع على فضائية “دي أم سي”، إلى أن السيدة مريم ذُكرت في القرآن الكريم 34 مرة، بل وتوجد سورة باسمها، مضيفًا أن هذا الشهر هو خاص بتسابيح للسيدة العذراء مريم.

يتقدم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة طنطا بخالص التهاني وأطيب الامنيات إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،و للكنيسة المصرية وجميع الأخوة الأقباط بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على قداسة البابا والأخوه الأقباط بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بكل الخير والمزيد من التقدم والازدهار.

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد و جاء نصها

قداسة البابا /تواضروس الثاني...بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن السادة أعضاء المجلس أتقدم لقداستكم ولجميع الأخوة المسيحيين بأسمى التهانى مقرونة بأطيب التمنيات القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك الذكرى التي تحل علينا في السابع من يناير من كل عام، ونحتفى بها جميعاً مسلمين ومسيحيين. داعين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه الذكرى على مصرنا الغالية وشعبها العظيم بمزيد من التقدم والرقى والازدهار، تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حفظ الله مصر وقيادتها وبارك شعبها وكتب لها النصر والعزة.