القومي للمرأة يعقد ورشتي عمل للعاملات بفندقي شيراتون الجونة وسومابيه بالبحر الأحمر

نظم المجلس القومي للمرأة ورشتي عمل متخصصتان حول المساواة بين الجنسين استهدفت المشتغلات والمشتغلين في مستويات قيادية وتنفيذية بفندقي شيراتون ميرامار الجونة، وسوما بيه بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من ٢ الى يناير ٢٠٢٤

وجاء ذلك في إطار تنفيذ مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنه للنساء فى قطاع السياحة والفنادق فى مصر والذى ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار والوكالة الاسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية فى مصر، والتي تركز على تحقيق اهداف مشروع السياحة والدوافع وراء تغيير الثقافة والرؤى الداعمة لتحقيق الاهداف التنموية.

عرضت شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية جهود المجلس فى دعم وتمكين المرأة وآليات تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية على اعتبار أن تمكين المرأة فى مكان العمل يعزز من تمكينها الاقتصادى وتحسين مهاراتها بما يدعم وصولها لمواقع القيادة واتخاذ القرار الى جانب الخدمات التى يقدمها من خلال مركز تنمية المهارات لتحسين جودة الصناعات الحرفية والبيئية النادرة والمعتمدة على الموارد الطبيعية لرائدات الاعمال والتوعية لتصحيح المفاهيم المغلوطة التى تؤثر على تمكين المرأة والفتاة فى شتى المجالات



وتحدثت نانسى فايز المحامية والممثلة عن مكتب شكاوى المرأة المفاهيم الاساسية للعنف وآليات حماية المرأة والتواصل مع مكتب الشكاوى.

وعرضت سماح حلمى استشارية بالمشروع وخبيرة تنموية المفاهيم الاساسية للمساواة بين الجنسين فى مكان العمل وتأثير الادوار الاجتماعية على ثقافة وفرص عمل الجنسين وآليات تحسين بيئة العمل فى قطاع السياحة لتكون جاذبة لعمل المرأة دون تمييز او اقصاء.

وقدم مايكل أيوب الخبير التنموى من شركة ويلسبرينج للخدمة المجتمعية موضوعات تتعلق بالثقافة المؤسسية وأنماط القيادة الشمولية وانواعها والتعامل مع الانماط الفكرية .

حضر ورشتى العمل شيماء نعيم مدير عام الادارة العامة للاستراتيجية بالمجلس و نانسى فايز المحامية بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس و و سماح حلمى استشارية بالمشروع والخبيرة التنموية و مايكل أيوب الخبير التنموى من شركة ويلسبرينج للخدمة المجتمعية وشاركت بالحضور فى الجلسة الافتتاحية لورشة عمل فندق شيراتون ميرامار السيدة سيمون هوك مديرة الفندق كما حضر السيد كونلوس دو بورنمن مدير فندق سومابيه بورشة العمل الخاصة بالفندق