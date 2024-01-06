اتحاد المستثمرات العرب يوقع اتفاقية لتشجيع السياحة الدينية مع الأردن

وقعت دكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، إتفاقية تعاون ، مع المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام بالمملكة الاردنية الهاشمية ، ووقعها الدكتور الأب رفعت بدر مدير المركز ، بهدف التعاون المشترك في مجال السياحة الدينية وربطها بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية .



وصرح الدكتور الأب رفعت بدر، عقب التوقيع أن الاتفاقية تأتى استلهاما من زيارة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الذي شجع المواطنيين المصريين على زيارة الأردن أثناء زيارته لمصر عام2021 وافتتح خلالها معرضا للسياحة الدينية والتاريخية بحضور قداسة البابا تواضرس الثاني رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكرازة المرقسية في مصر والعالم وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .



وأشار إلى أن الاتفاقية ، تهدف لتشجيع السياحة الدينية بين مصر والأردن.



و فيما صرحت دكتورة هدى يسي ، أن الاتفاقية تأتى تفعيلا لمبادرة "عشانك يا بلدى ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولى" ، وتتضمن العمل على الربط السياحي الديني بين مصر والأردن، اللذين يتمتعان بالتعاون بمختلف المجالات وبتاريخ تشهد له الأماكن المقدسة التي يزورها الحجاج من مختلف أنحاء العالم ويطلق على خط التعاون عنوان "تتبع خطى العائلة المقدسة في مصر وصولا إلى مكان معمودية السيد المسيح بالمغطس فى نهر الأردن ".



وقالت يسي، أن الاتفاقية تأتى أيضا فى ظل نتائج مؤتمر الاتحاد فى دورته ال26 الذى عقد برعاية رئيس مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023 بمدينة شرم الشيخ وافتتح بجامعة الدول العربية والذى شارك فيه سعادة العين المهندس عبد الحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان الأردني نائبا عن دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني دولة فيصل بن عاكف الفايز .



وفى نهاية مراسم توقيع الاتفاقية ، تم الإعلان عن مشروع مصري أردني لخدمة السياحة البينية بين مصر و الأردن وخدمة ثلاث أهداف في قطاعات التعليم و الصحة و الثقافة .

توقيع الاتفاقية



