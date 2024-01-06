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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمر يعطل صفقة عودة جادون سانشو لدورتموند

سانشو
سانشو

مازال جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد عالقا مع الشياطين الحمر، ولم يتوصل نادي بوروسيا دورتموند لإتفاق نهائي بعد مع النادي الإنجليزي بشأن اللاعب الدولي.
 

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سانشو يقترب من العودة لصفوف بوروسيا دورتموند

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سانشو على رادار برشلونة..البرسا يراقب موقفه مع مانشستر يونايتد

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تين هاج وراء اقتراب سانشو من الرحيل عن اليونايتد

وكان نادي بوروسيا دورتموند دخل في مفاوضات مع نظيره الشياطين الحمر في الأسبوع الماضي، من أجل انتقال سانشو إلى صفوف النادي الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويرفض مسؤولو نادي مانشستر يونايتد ان يتضمن عقد الإعارة بند خيار شراء سانشو، ما يعطل الصفقة، يأتي ذلك وسط رغبة الشياطين الحمر في حسم مصير الإنجليزي بشكل نهائي في الصيف المقبل.

ولا يريد مانشستر يونايتد الاستغناء عن سانشو صاحب الـ23 عاما، بمقابل قليل من خلال بند الشراء، بعد انخفاض قيمة اللاعب التسويقية في الوقت الحالي.

وتابعت التقارير أن دورتموند سيدفع جزءا من راتب اللاعب سانشو، على أن يدفع النادي الإنلجيزي باقي راتبه المرتفع.

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