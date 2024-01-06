أمر يعطل صفقة عودة جادون سانشو لدورتموند

مازال جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد عالقا مع الشياطين الحمر، ولم يتوصل نادي بوروسيا دورتموند لإتفاق نهائي بعد مع النادي الإنجليزي بشأن اللاعب الدولي.



وكان نادي بوروسيا دورتموند دخل في مفاوضات مع نظيره الشياطين الحمر في الأسبوع الماضي، من أجل انتقال سانشو إلى صفوف النادي الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويرفض مسؤولو نادي مانشستر يونايتد ان يتضمن عقد الإعارة بند خيار شراء سانشو، ما يعطل الصفقة، يأتي ذلك وسط رغبة الشياطين الحمر في حسم مصير الإنجليزي بشكل نهائي في الصيف المقبل.

ولا يريد مانشستر يونايتد الاستغناء عن سانشو صاحب الـ23 عاما، بمقابل قليل من خلال بند الشراء، بعد انخفاض قيمة اللاعب التسويقية في الوقت الحالي.

وتابعت التقارير أن دورتموند سيدفع جزءا من راتب اللاعب سانشو، على أن يدفع النادي الإنلجيزي باقي راتبه المرتفع.