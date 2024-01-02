سانشو يقترب من العودة لصفوف بوروسيا دورتموند

بات الدولي الإنجليزي جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد قريباً من العودة مجدداً لصفوف فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني.

وأكد خبير الإنتقالات فابريزيو رومانو ان جادون سانشو يقترب بشدة من الإنتقال لصفوف بوروسيا دورتموند خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وينتظر سانشو موافقة مانشستر يونايتد على إتمام الصفقة خلال الساعات المقبلة بعد موافقته على بنود عقده الشخصي مع النادي الألماني.

وكان مانشستر يونايتد قد تعاقد مع جادون سانشو عام 2021 مقابل 85 مليون يورو إلا أنه لم ينجح في تقديم أوراق إعتماده مع ناديه الإنجليزي.