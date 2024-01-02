الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سانشو يقترب من العودة لصفوف بوروسيا دورتموند

جادون سانشو
جادون سانشو

بات الدولي الإنجليزي جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد قريباً من العودة مجدداً لصفوف فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني.

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سانشو على رادار برشلونة..البرسا يراقب موقفه مع مانشستر يونايتد

وأكد خبير الإنتقالات فابريزيو رومانو ان جادون سانشو يقترب بشدة من الإنتقال لصفوف بوروسيا دورتموند خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وينتظر سانشو موافقة مانشستر يونايتد على إتمام الصفقة خلال الساعات المقبلة بعد موافقته على بنود عقده الشخصي مع النادي الألماني.

وكان مانشستر يونايتد قد تعاقد مع جادون سانشو عام 2021 مقابل 85 مليون يورو إلا أنه لم ينجح في تقديم أوراق إعتماده مع ناديه الإنجليزي.

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