سانشو على رادار برشلونة..البرسا يراقب موقفه مع مانشستر يونايتد

أصبح الدولي جادون سانشو خارج حسابات مانشستر يونايتد بعد أزمته الأخيرة مع مدربه الهولندي إريك تين هاج.





تواصل وكلاء اللاعب سانشو مع نادي برشلونة من أجل مناقشة إمكانية الانتقال إلى النادي الكتالوني في يناير المقبل، كما تواصلوا مع عدة أندية آخرى لتسويق اللاعب.



أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن سانشو أتفق مع إدارة مانشستر يونايتد على الانفصال، والرحيل عن النادي الإنجليزي لكن الإدارة تعلم أن بيع سانشو لن يكون بسعر جيد، في الميركاتو الشتوي المقبل.



وكان مانشستر يونايتد تعاقد مع سانشو مقابل 85 مليون يورو قادما من صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني.



وأضافت التقارير الصحفية أن الإتفاق بين الطرفين على خروج سانشو على سبيل الإعارة لمدة ست شهور حتى يستعيد اللاعب الدولي الإنجليزي قيمته التسويقية، ثم يعرض للبيع في يونيو.



ويظل الخيار الأقرب للتعاقد مع سانشو على سبيل الإعارة هو يوفنتوس، في شهر يناير المقبل، لكنه لا يعتزم شراء عقده في الصف المقبل.



تابعت التقارير، أن برشلونة يضع أعينه لمراقبة وضع سانشو كفرصة له في الميركاتو حتى الصيف المقبل، بشرط أن يوافق اللاعب الإنجليزي على خفض راتبه من أجل ضمه إلى البرسا.



