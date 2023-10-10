تين هاج وراء اقتراب سانشو من الرحيل عن اليونايتد

يدرس مانشستر يونايتد رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم جادون سانشو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأصبحت علاقة الثنائي إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، ولاعب الفريق جادون سانشو، متوترة بعد خلال الفترة الماضية.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إيريك تين هاج طلب من إدارة اليونايتد بضرورة رحيل سانشو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الأزمة التي حدثت بينهما خلال الاَونة الأخيرة.

وأوضحت أن الأزمة تعود لعدم تنفيذ سانشو للتعليمات التي منجها إياه تين هاج، مما جعل الأخير يغضب بشدة ويُصر على عدم انضمام اللاعب للتدريبات خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن تين هاج يرى أن سلوك اللاعبين بدأ في التحسن كثيرًا بعد طرد سانشو من التدريبات خلال الفترة الماضية، كما أنه يرفض عودته مجددًا للتدريبات.

وكان سانشو قد شن هجومًا على إيريك تين هاج، حيث أُعتبر ما حدث معه "كبش فداء" لإحكام السيطرة على اللاعبين خلال الفترة المقبلة، عقب النتائج السلبية التي يمر بها الفريق خلال الفترة الماضية.

يذكر أن إيريك تين هاج أصبح في موقف صعب بعد النتائج المحبطة لجماهير اليونايتد خلال الموسم الحالي في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.