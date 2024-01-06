إبراهيم نور الدين يعتزل التحكيم

قرر الحكم المصري إبراهيم نور الدين اعتزال التحكيم عقب نهاية الموسم الجاري 2023/2024، بعد المسيرة الكبيرة له في الملاعب المصرية.

جاء قرار الحكم المصري وفقًا لما أعلنه عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأعلن إبراهيم نور الدين عبر "فيسبوك"، حيث قال: "الحمد لله اعتماد القائمة الدولية من الاتحاد المصري لكرة القدم".

إبراهيم نور الدين عبر فيسبوك

وتابع: "احتفاظي للعام 11 بمقعد بها وتمثيلي مصر دوليا، بعد استخارة الله تعالى، قررت نهاية مشواري التحكيمي الذي بدأ عام 2002 نهاية الموسم الحالي لإتاحة الفرصة لزملائي الشباب لتمثيل مصر دوليًا".

وقام إبراهيم نور الدين، بتوجيه الشكر للاتحاد المصري والاتحاد العربي والإفريقي على الدعم في المرحلة الماضية.