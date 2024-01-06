السبت 06 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برنامج تأهيلي لـ المثلوثى مدافع الزمالك

حمزه المثلوثي
حمزه المثلوثي

أدى حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

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جاء ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للمثلوثي من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب شكوى اللاعب من إجهاد في عضلة السمانة.

ويخوض اللاعب المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي على أن ينتظم في التدريبات فور التأكد من جاهزيته بشكل تام .

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .

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