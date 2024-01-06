رئيس جامعة الأقصر يهنئ الدكتور محمود النوبي لحصوله على جائزة إحسان عبد القدوس

هنأ الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الأستاذ الدكتور محمود النوبي أحمد سليمان؛ وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، لحصوله على جائزة إحسان عبد القدوس فرع المقال النقدي.



وأشاد رئيس الجامعة بإسهامات الدكتور محمود النوبي أحمد، في الأدب، ومشاركاته الفعالة في مختلف الفعاليات الثقافية، على المستوى الأكاديمي، والمجتمعي، فضلًا عن إسهاماته بأوراق بحثية في المؤتمرات المحلية والدولية.

وأكد رئيس الجامعة على حرص جامعة الأقصر على الاحتفاء بأبنائها من العلماء والباحثين المتميزين في مختلف المجالات، كما تشيد الجامعة بجهود أبنائها في الدور التنويري والتنموي؛ مما يخدم المجتمع، ويرفع شأنه، مؤكدًا على دعم الجامعة لجهود أعضاء هيئة التدريس، والباحثين؛ لتحقيق ما تصبو إليه من تقدم على كافة الأصعدة.