قفزة بـ أسعار الأعلاف اليوم الأحد عند التاجر والاسواق المصرية.. الشيكارة بكام

أسعار الاعلاف اليوم الاحد.. شهدت أسعار الاعلاف خلال تعاملات اليوم الأحد في الاسواق المصرية ولدى تاجر الجملة والتجزئة، تذبذبًا، في معظم الانواع، وارتفاعًا في أنواع أخرى.

جاء ذلك في ظل ترقب الأسواق موجة تصحيح سعرية بعد تحرير سعر الصرف حيث استقرت أسعار أعلاف دواجن التسمين خلال الفتره الحالية بعد تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء وإعلان وزارة الزراعة عن الإفراج عن الخامات المستوردة.

ويأتي ذلك بعدما قام البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الأخيرة تساهم في الحل من مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت تعاني منه البلاد، منها التوجه نحو الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

وخيم التباين على معظم أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، إذ استقرت أسعار «كسب العباد 36% ودي دي جي إس والجلوتين الجلوتوفيد المحلي عند المستويات السابقة»

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الاعلاف خلال تعاملات اليوم الاحد بالاسواق ولدى التاجر، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تشغل الرأي العام بالنسبة للاسواق المصرية حال تغيرها، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على القيمة السعرية لمختلف السلع، لاسيما أسعار الاعلاف، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار خامات الأعلاف اليوم الأحد عند تاجر الجملة

الجلوتين المحلي

ارتفعت أسعار الجلوتين المحلي، ليسجل سعر الطن 40,000 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

كما قفز سعر الجلوتوفيد المحلي، ليبلغ 10,200 جنيه للطن.

كسب العباد 36%

كما صعد أسعار كسب العباد 36% نحو 16,000 جنيه.

الدي دي جي

وظلت مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، ارتفعت عند 18,000 جنيه.

سعر طن العلف التسمين

بادي تسمين سوبر 23%

بينما سجلت أسعار الأعلاف اليوم، بالسوق المحلي المصري؛ إذ سجل طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» استقرارًا نحو 22,000 جنيه للطن.

نامي تسمين سوبر 21%

وسجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» استقرارًا ليصل سعر الطن إلى 21,900 جنيه.

ناهي تسمين سوبر 19%

كما ثبت سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» لنحو 21,800 جنيه.

بادي نامي 21%

وسجل سعر طن علف «بادي نامي 21%»، استقرارًا ليصل سعره إلى 21,700 جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، سبق وأكد فى تصريحات له، أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأكد أن الساعات الماضية شهدت تراجعا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد انخفاض الذرة والصويا.