الوفد تشاطر عائلة "البرقوقي" في وفاة السيدة هناء فريد البرقوقي
يا ايتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضيه فادخلى في عبادي وادخلى جنتى
انا لله وانا اليه راجعون
شيعت أمس الجمعة بمقابر العائلة جنازة
السيدة / هناء فريد البرقوقي
نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
المرحوم احمد بك فريد البرقوقي والمرحومة بثينة عبد الرحمن البرقوقى
زوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
المرحوم عادل بك مغازي البرقوقى
رئيس مجلس إدارة هيئة القطاع العام للنقل البحري
ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية التجاري البحري
والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة
الأستاذ محمد عادل البرقوقى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كفر الشيخ للاستثمار والتنمية وكفر الشيخ للخدمات التعليمية وحرمه السيدة رشا احمد رضا السيد والأستاذ عمر عادل البرقوقى المدير المالي والادارى سابقا لشركة الملاحة الوطنية الإسكندرية وحرمه السيدة مروة مصطفى ناصر والسيدة نيفين عادل البرقوقى حرم المهندس عبد الحليم محمد سعيد ناصف عمدة المنشأة الكبرى والسيدة رشا عادل البرقوقى حرم الأستاذ محمد عزت سلام مدير الإدارة القانونية للبنك العربي الافريقي الإسكندرية
وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة
المهندس عادل محمد البرقوقى والدكتورة فريدة محمد البرقوقى والأستاذ خالد محمد البرقوقى والأستاذ محمد عمر البرقوقى وياسمين عمر البرقوقى وزينة عمر البرقوقى والمهندس احمد عبد الحليم ناصف والسيدة سارة عبد الحليم ناصف حرم المرحوم المهندس معتز علاء عثمان والسيدة خديجة عبد الحليم ناصف حرم الدكتور عمر طارق عمر والأستاذ ياسين محمد سلام وحبيبة محمد سلام
شـــــــــقـــــــــــــــــــيــــــــــــــــقة
المرحوم عاصم فريد البرقوقى والمرحوم صفوت فريد البرقوقى عمدة منية جناج وحرمه السيدة هناء إسماعيل الجيار والمرحوم محمد فريد البرقوقى والأستاذ مجدي فريد البرقوقى المدير المالي سابقا لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات وحرمه السيدة جيهان حامد نوفل والسيدة صفاء فريد البرقوقى حرم المرحوم علوى مدحت المنياوى.
وعمـــــــــــــــــــــــــة وخــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة
المهندس عمرو مجدي البرقوقى واخوته والمستشار مدحت علوي المنياوى واخوته والاستاذ إبراهيم صفوت البرقوقى واخوته.
وقــــــــــــــــريبة ونســـــــــــــــــــــــيبة
عائلات البرقوقى وناصف والسيد وناصر وسلام ونوفل والجيار والمنياوى وبسيونى وغنيم وفايد ودراز وبشر وزعلوك وسلامة والوكيل وحساب والزينى وغنام وحفناوى ورحاب وسالم والمغازى وبدراوى ونجيب والشهاوى والاهوانى والصوفانى وزهير وغانم وبدوي ودرويش وسليم وجميع عائلات منية جناج ومحلة دياى ومركز دسوق بكفر الشيخ.
وسيقام العزاء غدا الاحد الموافق 7 يناير للرجال والسيدات بدار مناسبات مسجد القائد إبراهيم الإسكندرية.
تليغرافيا 75 خليل الخياط رشدي الإسكندرية
ونسألكم للفقيدة الدعاء بالرحمة
ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم