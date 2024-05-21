ياسمين صبري.. أحداث غريبة في حياة النجمة الفاتنة

سرقت الفنانة ياسمين صبري الأضواء على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي خلال دورته الـ 77، لتختار فستان باللون الأحمر يبرز جمالها ويتماشى مع لون بشرتها، بالإضافة لمجوهرات ثمينة مرصعة بالألماس، وانتشرت صورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما تصدرت الموقع الأشهر "X"، ليشيد محبيها بأنوثتها وجمالها الساحر.

أزمة ياسمين صبري مع والدها

وفي كل حين وآخر تتصدر النجمة ياسمين صبري محركات البحث، وأبرزها أثناء خلافها مع والدها أشرف صبري، والذي بدأ منذ إتهامه لها بتجاهل زفاف أخيها وأنها لم تحضر الحفل، لترد عليه خلال لقاء لها في برنامج ABtalks على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش، بأن علاقتها بوالدها منقطعة منذ كانت في الثانية من عمرها وتربت بين والدتها وجدتها، قائلة: " مفيش علاقة بيني وبين والدي ومعرفش عنه اجة من وانا عمري سنتين، لكن الانفصال مش سبب لأن الناس بتاخد اختيارات في حياتها، وفي ناس بتختار تتحمل مسؤولية وتكمل للآخر وناس تانية بتختار نفسها".

ياسمين صبري ووالدها أشرف صبري

وخرج والدها عن صمته ليرد على إتهامه بعدم تواجده في حياتها قائلًا: " بعد ماسمعت أكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن ابوها في ضهره؟ أصدقاءنا كانوا بييجو البيت بيشوفوها ولما كبرت جيبتلها عربية".

وأضاف أشرف صبري: " ياريت الناس اللي يعرفونا، وجم بيتنا يردوا ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي ازاي في كل مراحلها وازاي اتخطبت وعملتلها اجمل حفلة ودي صورها".

وتحدث "صبري" عن سبب انفصالها الأول وأن والدتها هي السبب في ذلك موضحًا: "الكدب ده بيبرر بالنسبة لها سبب عدم حضورها فرح اخوها ولو اب اهتم بفرح ابنه وزعلان ان اخواته ماجوش مش حيهتم ببنته؟ أنا عملت لها حياة كريمة راقية ومحترمة وماكنتش فاكر ان الرد حيكون كده والسر اللي الناس ما تعرفوش انها اتطلقت من الراجل المحترم الدكتور ده بسبب امها لانه حكالي وقالي امها خربت بيتنا".

الفنانة ياسمين صبري

وأثارت ياسمين صبري الجدل في تصريح آخر عن حياتها وطفولتها قائلة: "كنت طفلة لا أملك كل ما أحلم به، كنت أتمنى أن أملك ملابس وأحذية جميلة، فتخيلت ودربت عقلي الباطن على هذا التخيل دون أن أدري، وعندما كبرت تطور الأمر معي وأصبحت أدرب نفسي على تخيل طموحاتي وأحلامي الأكبر".

وأشار والد ياسمين صبري في حديثة عن أنه كان يوفر لها حياة كريمة منذ طفولتها على عكس ما ادعته في تصريحاتها، قائلًا: " دي المدرسة اللي اتخرج منها بناتي اللي واحدة منهم بتدعي إنها كانت في مدارس عربي وعاشت حياة بائسة فقيرة وإنها وصلت بمجهودها! هو الكدب في حد يوصل للدرجة دي؟.. انا افهم الكدب لما تبقي غلبانة وتكدبي تقول انا من عيلة كبيرة ومدارس اجنبية وعيشت في سراية وبابي كان وزير وهو بيشتغل عامل! يبقي كذب له مبرر! لكن ان واحدة اتولدت لها شغالة فليبينية بتلبس من باريس لاني كنت باجيب لها لبسها من هناك ودخلت مدرسة ال EGC ارقي مدارس اسكندرية في وقتها".

وكشف أشرف صبري المستور عن حياة ابنته ومستواها الدراسي قائلًا: " عاشت في فيلا بحمام سباحة وصالة جيم ولها غرفة خاصة بحمامها وكانت بليدة وطلعت روحي ويا دوب تنجح بالعافية بخمسين في المية وكانت بتروح الكلية بالعافية واصحيها الصبح بالساعة عشان تروح الكلية وتترفد في السنة مرتين وعميدة كلية اعلام بيروت موجودة وتشهد كنت اروح دايما اقدم اعتذارات وشهادات طبية عشان ترجع الكلية وشهاداتها عندي كلها كحك وابوها دكتور.. وتدعي انها عاشت حياة بائسة وغلبانة وبتكمل باقي الشهر من غير فلوس! ايه الكدب والفيلم المتخلف ده انتي عايشة دور تمثيل ورثاه من جد والدتك سيد سليمان.. وبتكدبي ليه؟ حتاخدي نشان يعني علي خيبتك وفقرك وصلتي وبقيتي حاجة؟".

واختتم حديثه قائلًا: "انتي بالنسبة لابوكي حتة عيلة مش فاهمة بتعملي ايه غير انك بتشوهي اللي رباكي عشان الناس تصقفلك".

ياسمين صبري متهمة بتقليد جورجينا

وعلى صعيد آخر، اتهم جمهور ياسمين صبري بمحاولاتها تقليد عارضة الأزياء وحبيبة كريستيانو رونالدو "جورجينا"، حيث يوجد العديد من الصور وهي تقلدها سواء كان فى طريقة التصوير أو فى الملابس، وفيما يلي نقدم لكم أبرز الصور المشتركة بينهم.

ياسمين صبري وجورجينا

بدت ياسمين صبري فى هذه الصورة بفستان أحمر، مثلما ظهرت جورجينا سابقاً، كما أنها قامت بنفس تسريحة الشعر، حيث تركت خصلات شعرها منسدلة خللتكشف الأذن ومن الناحية الآخرى تركت القصة منسدلة بشكل مرتفع ، كما أنها إختارت نفس زاوية الصورة ونفس تثبيت الشفاة.

وفى هذه الصورة وهي الأشهر جدلاً، قامت ياسمين صبري بربط شعرها من الخلف وتركته منسدلاً على شكل ضفيرة من الخلف لتشبه جورجينا، وأظهرت إحدى جانبي وجهها مثلما فعلت " رودر يغز ".

أما هذه الصورة ظهرت " صبري " بقميص باللون البيج، ووضعت مكياجاً ناعماً، وقامت بربط خصلات شعرها شكل الكعكه، وهذا ما فعلته جورجينا فى صورة سابقة لها.

وفى هذه الإطلالة ظهرت ياسمين صبري بإطلالة باللون الأسود كما أنها وضعت أحمر شفاة باللون الأحمر الجريء، وقامت بربط خصلات شعرها شكل الكعكه، وظهرت مشابهه بدرجة كبيرة لصورة جورجينا وهى تضع نفس المكياج وتسريحة الشعر، حتي طريقة التصوير.

ياسمين صبري ووالدها