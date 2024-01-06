يقوي العضلات والذهن.. فوائد المشي في الهواء النقي

أفاد باحثون من جامعة نورث كارولينا أنهم تمكنوا من إثبات أن المشي في الهواء الطلق لا يساعد فقط على تصفية الذهن وتهدئة وتقوية العضلات، بل يحمي النساء أيضاً من الإصابة بالسرطان.

السيدات اللاتي يحببن هذه الطريقة لقضاء أوقات فراغهن يقل لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي بمقدار الثلث مقارنة بأولئك الذين لا يحبون المشي في الهواء الطلق، وهكذا أثبتت الدراسات أن المشي يقي من الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 30%، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

وفي الوقت نفسه، يشير العلماء إلى أن المشي مناسب لجميع الفئات العمرية وليس له أي قيود صحية تقريبًا، وأثناء المشي تقل احتمالية تكوين الأنسجة الدهنية التي تعتبر سببًا للأورام بالإضافة إلى ذلك، يجب على أولئك الذين يرغبون في التركيز على العنصر الرياضي أن يمارسوا رياضة المشي الشمالي، لأنها تجبر جميع مجموعات العضلات على العمل، دون التأثير سلبًا على العمود الفقري والمفاصل، والتي قد تعاني تحت الحمل.

المكان الذي يسير فيه الناس مهم أيضًا. من أجل تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، يجب على النساء إعطاء الأفضلية للمشي في الهواء الطلق - في الحدائق أو الغابات، حيث أن المشي داخل المدينة لن يكون له نفس التأثير الإيجابي بسبب الهواء الملوث، والمواد الخطرة التي يمكن أن تؤثر عليه، وبل على العكس من ذلك، فإنها تثير تطور أمراض مختلفة، بما في ذلك السرطان لذلك، يجب إيلاء اهتمام وثيق لهذا العامل واختيار مكان للمشي بعناية خاصة، مع إعطاء الأفضلية للمناطق الطبيعية.