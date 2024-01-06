موعد بدء امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الأول 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات أبنائنا في الخارج بدءًا من يوم السبت الموافق 13 يناير 2024، أما موعد بدء امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 للفصل الدراسي الثاني فتنطلق يوم السبت 25 مايو 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 سيتم عقدها وفقا للجداول التي سوف تصدرها الإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الالكترونية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات على منصة أبنائنا في الخارج بلغ 83 ألفًا و162 طالبًا وطالبة من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي.

التقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج:

فتحت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق باب التقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2023-2024 على الرابط الرسمي المخصص.

وحدد كتيب تعليمات التقدم للامتحانات الرسوم المطلوبة وخطوات التقدم للامتحانات وتسجيل الاستمارة الإلكترونية.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بدفع رسوم امتحانات أبنائنا في الخارج وقدرها 150 دولارًا أمريكيًا، لكل طالب في أي صف دراسي (من الأول رياض أطفال وحتى الثاني الثانوي) من خلال المنصة الإلكرونية لأبنائنا في الخارج وفقاً للخطوات المعلنة.

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط التسجيل في امتحانات أبنائنا في الخارج عبر المنصة الرسمية على موقع الوزارة.

رابط توزيع المناهج الدراسية لنظام أبنائنا في الخارج:

أعلنت وزارة التربية والتعليم خطة توزيع المناهج الدراسية كاملة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المنصة الإلكترونية لامتحانات أبنائنا في الخارج للاطلاع عليها وطباعتها.

ونشرت وزارة التربية والتعليم خطة توزيع المناهج الدراسية لكل صف دراسي من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي للشعبتين العلمية والأدبية.

وتستهدف وزارة التربية والتعليم من نشر المناهج الدراسية لجميع الصفوف التعليمية إلكترونيًا سهولة الوصول إليها من الطلاب في مختلف الدول، وإمكانية طباعتها والاعتماد عليها في المذاكرة.