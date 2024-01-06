السبت 06 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

موعد بدء امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الأول 2024

امتحانات أبنائنا
امتحانات أبنائنا في الخارج

 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024. 

قواعد تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

رابط الترشح لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

 وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات أبنائنا في الخارج بدءًا من يوم السبت الموافق 13 يناير 2024، أما موعد بدء امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 للفصل الدراسي الثاني فتنطلق يوم السبت 25 مايو 2024.

 وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 سيتم عقدها وفقا للجداول التي سوف تصدرها الإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الالكترونية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات على منصة أبنائنا في الخارج بلغ 83 ألفًا و162 طالبًا وطالبة من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي. 

 

التقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج:

 فتحت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق باب التقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2023-2024 على الرابط الرسمي المخصص. 

 وحدد كتيب تعليمات التقدم للامتحانات الرسوم المطلوبة وخطوات التقدم للامتحانات وتسجيل الاستمارة الإلكترونية.

 ونبهت وزارة التربية والتعليم بدفع رسوم امتحانات أبنائنا في الخارج وقدرها 150 دولارًا أمريكيًا، لكل طالب في أي صف دراسي (من الأول رياض أطفال وحتى الثاني الثانوي) من خلال المنصة الإلكرونية لأبنائنا في الخارج وفقاً للخطوات المعلنة.

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط التسجيل في امتحانات أبنائنا في الخارج عبر المنصة الرسمية على موقع الوزارة.

رابط توزيع المناهج الدراسية لنظام أبنائنا في الخارج: 

 أعلنت وزارة التربية والتعليم خطة توزيع المناهج الدراسية كاملة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المنصة الإلكترونية لامتحانات أبنائنا في الخارج للاطلاع عليها وطباعتها. 

 ونشرت وزارة التربية والتعليم خطة توزيع المناهج الدراسية لكل صف دراسي من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي للشعبتين العلمية والأدبية. 

 وتستهدف وزارة التربية والتعليم من نشر المناهج الدراسية لجميع الصفوف التعليمية إلكترونيًا سهولة الوصول إليها من الطلاب في مختلف الدول، وإمكانية طباعتها والاعتماد عليها في المذاكرة. 

ولتحميل خطة توزيع المناهج الدراسية كاملة للطلاب المتقدمين للامتحانات بنظام أبنائنا في الخارج في جميع الصفوف (اضغط هنا). 

 

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رابط الترشح لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

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