أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط الترشح لأعمال رئاسة ووكالة لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

للعام الدراسي 2023-2024 بالضوابط والشروط الخاصة بتلك الأعمال أسوة الأعوام السابقة.

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب الترشح لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة بدءًا من يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، وحتى يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024.

رابط الترشح لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط رسمي لتسجيل طلب الترشح لرئاسة ووكالة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

ويمكنك الترشح لرئاسة ووكالة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 (من هنا).

شروط الترشح لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024