رابط الترشح لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024
أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط الترشح لأعمال رئاسة ووكالة لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.
للعام الدراسي 2023-2024 بالضوابط والشروط الخاصة بتلك الأعمال أسوة الأعوام السابقة.
وفتحت وزارة التربية والتعليم باب الترشح لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة بدءًا من يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، وحتى يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024.
رابط الترشح لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024
أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط رسمي لتسجيل طلب الترشح لرئاسة ووكالة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.
ويمكنك الترشح لرئاسة ووكالة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 (من هنا).
شروط الترشح لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024
- الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة في امتحانات الثانوية العامة 2024 ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.
- أن يكون كل من رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة 2024 ووكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول "أ" على الأقل .
- الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ بشان الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۰۷ وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين.
- خبرة في أعمال امتحانات الثانوية العامة لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة إشرافية داخل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة رئيس قسم (حجرة) أو وكيل قسم (حجرة ).
- توافر سمات شخصية وقيادية للنهوض بالعمل.
- ألا يكون رئيس لجان امتحانات الثانوية العامة مدير عام إدارة تعليمية حرصا على الصالح العام.
- ألا يكون المرشح لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها .
- ألا يكون المرشح لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.
- التقدم بمقترح لتطوير منظومة العمل للمكان المرشح إليه.
- ألا يكون من العاملين بالتوجيه الفني المشرف على مدارس الثانوي العام التابعة للجنة
- ألا يكون المرشح لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس من ذات العام.