قواعد تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية للعام الدراسي 2023-2024.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأنه على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، ولا يسمح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتم التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 14 يناير الجاري وحفظ البيانات وطباعتها بكل مشتملاتها، حتى يوم الخميس الموافق 22 فبراير المقبل.

قواعد استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024