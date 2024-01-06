قواعد تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية للعام الدراسي 2023-2024.
ونوهت وزارة التربية والتعليم بأنه على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، ولا يسمح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتم التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 14 يناير الجاري وحفظ البيانات وطباعتها بكل مشتملاتها، حتى يوم الخميس الموافق 22 فبراير المقبل.
قواعد استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024
- يسلّم الطالب الاستمارة الإلكترونية بجميع مشتملاتها والتي تم طباعتها من الموقع الإلكتروني للعام الدراسي 2023-2024 إلى مسئول شئون الطلبة بالمدرسة طبقاً لما قام بتسجيله إلكترونياً وتسليم أصل شهادة ميلاد ( كمبيوتر) وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب، وثلاث صور حديثة للطالب مقاس ٤في ٦ سم على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية مدون اسم الطالب كاملا اسفل الصورة وخلفها طبقا لشهادة الميلاد وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية .
- يلتزم طالب الثانوية العامة وولى أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة الإلكترونية والخاص بعدم حيازة المحمول أو أى أجهزة إلكترونية أخرى داخل لجنة سير الامتحان بعد اطلاعه على القرار الوزاري المنظم لذلك.
- تعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية بمشتملاتها لجميع طلاب الثانوية العامة وكشوف (١٥٠ د امتحانات ) المطبوعة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بعد مراجعتها.
- على المرشد التعليمي بكل مدرسة مراجعة البيانات الخاصة باستمارة امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية لكل طالب والتأكد من صحتها ومراعاة الآتي: الشعبة ( مواد التخصص )، واللغة الأجنبية الثانية، والمواد المترجمة، واللغة الأجنبية الأولى، والديانة، ومواد الرسوب للطلاب الراسبين.
- التوضيح في استمارة امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية اللغة الأجنبية الأولى ( الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية) واللغة الأجنبية الثانية (الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الصينية) التي يرغب الامتحان فيها على أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الثانية إذا كانت لغته الأولى هي الفرنسية أو الألمانية ، وإذا كان الطالب معفى من اللغة الأجنبية الثانية يرفق صورة من طلب الإعفاء باستمارة التقدم ويوضح الشعبة التي يؤدى الامتحان فيها لتحديد المواد التخصصية .
- يسجل طلاب مدارس اللغات في استمارة امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية المواد التي سوف يؤدون الامتحان فيها باللغة الأجنبية الأولى .
- يتم سداد مبلغ عشرون جنيهاً نظير استخراج بيان درجات رسوب عن كل طالب ( راسب مقيد ) على أن تقوم المدرسة بسداد هذه المبالغ بحوالة بريدية واحدة للطلاب الراسبين بالمدرسة باسم الإدارة العامة للامتحانات.
- على أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية التأكد من صحة قيد الطلاب بالمدارس الخاصة بمصروفات التي تشرف الإدارات التعليمية على امتحاناتها وتعتمد نتائجها ومراجعة صحة حصول الطلاب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ونجاحه في الصفين الأول والثاني الثانوي العام واعتماد كشوف ( ۱٥۰ د امتحانات ( الخاصة بتلك المدارس وختمها بخاتم شعار الجمهورية .
- بالنسبة للطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوى بالمدارس الخاصة بمصروفات وسبق نجاحهم في الصف الثاني الثانوي من مديرية أخرى فعلى شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التأكد من إرفاق الشهادات الدراسية الخاصة بنجاحهم مع كشوف ( ١٥٠) د امتحانات ) .