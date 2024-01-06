افتتاح نادي جامعة حلوان الرياضية الثلاثاء المقبل

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، يوم الثلاثاء المقبل، نادي جامعة حلوان تحت رعاية وحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضور لفيف من بعض الشخصيات العامة من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية.

ويأتى افتتاح نادي جامعة حلوان في إطار الرؤية التطويرية لجامعة حلوان والتي تقوم على الاستفادة القصوى من امكانياتها المكانية والأكاديمية، وفي إطار توفير أكبر قدر ممكن من فرص التدريب لطلاب الجامعة .

ويهدف نادي جامعة حلوان يهدف الى تكوين فرق رياضية للمشاركة باسم نادى الجامعة فى أنشطة ومسابقات دولية، ما يسهم فى جعل الرياضة مكوناً أساسياً فى العملية التعليمية، وتمكين الشباب من ممارسة الرياضة على ملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات.

كما يستهدف نادي جامعة حلوان التوسع فى ممارسة الرياضة للطلاب ويكون نادى جامعة حلوان ايضا المنفذ الرياضي والترويحي لطلاب الجامعة وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

منشآت رياضية عالية المستوى في جامعة حلوان

وتتميز جامعة حلوان بوجود منشآت رياضية عالية المستوى وتشمل صالة مغطاة مجهزة علي اعلي مستوي وتضم جميع الوحدات اللازمة للتشغيل من غرف خلع ملابس وجيم ومركز صحي وصالة ألعاب السلاح والمنازلات وثلاث ملاعب اسكواش.

كما تشمل جامعة حلوان صالة للمؤتمرات مجهزة بكافة الوسائل التعليمية، فضلا عن الملاعب الخارجية التي تضم استاد كرة قدم وثلاث ملاعب خماسيات كرة قدم وملاعب مفتوحه لرياضات السلة والطائرة واليد والتنس ومضمار لألعاب القوى .

وبدأ نادي جامعة حلوان في إجراءات انشاء فروع النادي بكل من كلية علوم الرياضة للبنين بالهرم ، وكلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة التي من المقرر أن تكون نادي لجميع الألعاب النسائية وفي غير اوقات التشغيل الأكاديمي ، والملاعب والصالة المغطاة بكلية الهندسة بحلوان والملاعب بكلية الهندسة بالمطرية.

يذكر أن افتتاح نادي جامعة حلوان يأتي ضمن خطط الجامعة لتوفير بيئة جامعية متكاملة لطلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وسيضم مرافق رياضية وترفيهية مجهزة بأحدث التجهيزات.