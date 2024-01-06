عاجل
أنباء عن استخدام الحوثيين الطيران الحربي لضرب إسرائيل قناص إسرائيلي يقتل نازح فلسطيني على باب مستشفى بخانيونس وكيل فان دين بروم يكشف للوفد حقيقة مفاوضات الزمالك مع المدرب الهولندي
السبت 06 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

افتتاح نادي جامعة حلوان الرياضية الثلاثاء المقبل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، يوم الثلاثاء المقبل، نادي جامعة حلوان تحت رعاية وحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضور لفيف من بعض الشخصيات العامة من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية.

ويأتى افتتاح نادي جامعة حلوان في إطار الرؤية التطويرية لجامعة حلوان والتي تقوم على الاستفادة القصوى من امكانياتها المكانية والأكاديمية، وفي إطار توفير أكبر قدر ممكن من فرص التدريب لطلاب الجامعة .

ويهدف نادي جامعة حلوان يهدف الى تكوين فرق رياضية للمشاركة باسم نادى الجامعة فى أنشطة ومسابقات دولية، ما يسهم فى جعل الرياضة مكوناً أساسياً فى العملية التعليمية، وتمكين الشباب من ممارسة الرياضة على ملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات.

كما يستهدف نادي جامعة حلوان التوسع فى ممارسة الرياضة للطلاب ويكون نادى جامعة حلوان ايضا المنفذ الرياضي والترويحي لطلاب الجامعة وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

منشآت رياضية عالية المستوى في جامعة حلوان

وتتميز جامعة حلوان بوجود منشآت رياضية عالية المستوى وتشمل صالة مغطاة مجهزة علي اعلي مستوي وتضم جميع الوحدات اللازمة للتشغيل من غرف خلع ملابس وجيم ومركز صحي وصالة ألعاب السلاح والمنازلات وثلاث ملاعب اسكواش.

كما تشمل جامعة حلوان صالة للمؤتمرات مجهزة بكافة الوسائل التعليمية، فضلا عن الملاعب الخارجية التي تضم استاد كرة قدم وثلاث ملاعب خماسيات كرة قدم وملاعب مفتوحه لرياضات السلة والطائرة واليد والتنس ومضمار لألعاب القوى .

وبدأ نادي جامعة حلوان في إجراءات انشاء فروع النادي بكل من كلية علوم الرياضة للبنين بالهرم ، وكلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة التي من المقرر أن تكون نادي لجميع الألعاب النسائية وفي غير اوقات التشغيل الأكاديمي ، والملاعب والصالة المغطاة بكلية الهندسة بحلوان والملاعب بكلية الهندسة بالمطرية.

يذكر أن افتتاح نادي جامعة حلوان يأتي ضمن خطط الجامعة لتوفير بيئة جامعية متكاملة لطلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وسيضم مرافق رياضية وترفيهية مجهزة بأحدث التجهيزات.

مواد متعلقة

قواعد تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

رئيس قطاع الشئون الثقافية يلتقي المبعوثين المصريين الدارسين بالجامعات الكندية

مستشار وزير التعليم العالي يناقش خطة الأنشطة الطلابية في الجامعات

حصول كلية الدراسات الأفريقية العليا في جامعة القاهرة على شهادتي الأيزو

إنشاء كلية الطب البشري في جامعة حلوان الأهلية

رابط الترشح لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

ننشر التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

موعد فتح باب التقديم في الجامعات الأهلية للفصل الدراسي الثاني

الجريدة الورقية