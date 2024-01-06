حملة مكبرة لرفع المخلفات والاشغالات بمنطقة الخضيرات بنجع حمادى

شنت الوحدة المحلية لقرية أولاد نجم القبلية، برئاسة محمد رضوان رئيس الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم القبلية، حملة مكبرة استهدفت رفع تراكمات بمنطقة الكراكات بالخضيرات والشوارع الضيقة والفرعية ومنطقة الشطبية والخط السريع، بالاضافة الى جوانب الارصفة لرفع القمامة والاتربة ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات وتفريغ الحاوية وما حولها بصفة دورية، بكافة أنحاء الوحدة القروية حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

كما شدد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية .

مضيفاً ان هذا يأتى بالثمار المرجوه منه الا بالمتابعة المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى .

مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.

يأتى ذلك بناء على تعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى الى رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز بتكثيف اعمال النظافة ورفع التركمات والاشغالات من عموم الشوارع والتجمعات، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالايجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.