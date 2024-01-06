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السبت 06 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يوافق على رحيل محمد عبدالغني للبنك الأهلي

محمد عبدالغني
محمد عبدالغني

كشف الناقد الرياضي ورئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك السابق، عمرو الدرديري، حقيقة اقتراب مدافع الفريق الأبيض محمد عبدالغني من الانتقال للبنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

وقال الدرديري خلال تصريحاته ببرنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس" مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن مجلس الزمالك وافق بشكل نهائي على رحيل محمد عبدالغني خلال فترة الانتقالات الشتوية.

 

وأضاف، أن الأمور حسمت لكن أزمة القيد هي من تعطل اتمام الصفقة حتى هذه اللحظة، والزمالك لن يقف عقبة في انتقال اللاعب للبنك الأهلي.

 

وتابع، أن محمد عبدالغني من اللاعبين الرائعين واللذين قدموا الكثير للقلعة البيضاء خلال المواسم الماضية، بغض النظر عن تراجع مستواه

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