السبت 18 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مسيرات حزب الله تهدم مقر البغدادي وليمان فوق رؤوس الاحتلال

بوابة الوفد الإلكترونية

قصفت المقاومة اللبنانية "حزب الله" تموضعا لجنود الاحتلال في موقع البغدادي، ومقر كتيبة ليمان بالمحلقات الانقضاضية والمدفعية.

وأعلن حزب الله في بيانا له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 تموضعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بمحلقة “ مسيرة”  انقضاضية.

 

 

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 مقر ‏قيادة كتيبة ليمان بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة. ‏

 

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