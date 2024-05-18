مسيرات حزب الله تهدم مقر البغدادي وليمان فوق رؤوس الاحتلال
قصفت المقاومة اللبنانية "حزب الله" تموضعا لجنود الاحتلال في موقع البغدادي، ومقر كتيبة ليمان بالمحلقات الانقضاضية والمدفعية.
وأعلن حزب الله في بيانا له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 تموضعا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بمحلقة “ مسيرة” انقضاضية.
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 مقر قيادة كتيبة ليمان بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.