رئيس اتحاد الطلاب المصريين يكشف لـ"الوفد" آخر تطورات الوضع في قيرغزستان.. صور

كشف الدكتور احمد حلمي، رئيس اتحاد الطلاب المصريين وعضو الاتحاد العام للمصرين بالخارج، عن اخر تطورات الوضع في قيرغزستان بعد أحداث وهجوم الأمس في مدنية بشكيك.

وقال " حلمي" للوفد، إن الاحداث بدأت في يوم ١٣ مايو الساعه ٢ ظهرا بالقرب من مطعم بيتزا يقع في منطقة فوستوك بالتحديد عندما حدثت مشاجرة كلاميه بين ٤ طلاب مصريين وعدد من الشباب القرغيزي بدا الحديث بطلب سجائر وبدات الحديث في عدة امور لتحدث المشاجرة ويفر الطلاب المصريين الي مبني السكن الخاص بهم وهو مبني خاص فقط بالطلاب المصريين لاحقهم مجهولين الي الداخل وقاموا بتحطيم الابواب الخاصة بالمبني واقتحموا بعض الغرف وكان عدد المجهولين قرابة ٤ اشخاص حدثت اشتباكات بين الطلاب المصريين والمجهولين مما ادي لوقع اصابات.

وتابع، على الفور حضر الاسعاف لينقل احد المهاجمين المصاب فيما بعد ذلك وقام قسم الشرطه بفتح بلاغ في هذا الشان ليحدث انتشار لفيديو الاشتباكات في وسائل التواصل الاجتماعي ويحدث بالامس بشكل مفاجئ تحرك لاعداد كبيرة من الشباب القرغيزي تستهدف الطلاب الاجانب والتجمعات السكنيه التي يعيشون بها والفنادق الخاصة بهم مما يسبب دمار كبير جدا في الممتلكات واصابات كبيره جدا في الطلاب الهنود والباكستان بالتحديدوحالة هلع يتم نقل الطلاب المصرين المتواجدين بالمبني الذي اندلعت بيه الاحداث الي مبني اخر وتنتشر قوات الشرطة والجيش القرغيزي لمحاولة ضبط الاحداث التي توالت سريعا كالنار في الهشيم حيث بدات بحصار السكن المصري الاول لتنطلق الي شوارع والمناطق الاساسية والطرق العامه.

رئيس اتحاد الطلاب المصريين يكشف للوفد آخر تطورات الوضع في قيرغزستان

رئيس اتحاد الطلاب المصريين يكشف للوفد آخر تطورات الوضع في قيرغزستان

رئيس اتحاد الطلاب المصريين يكشف للوفد آخر تطورات الوضع في قيرغزستان

رئيس اتحاد الطلاب المصريين يكشف للوفد آخر تطورات الوضع في قيرغزستان

رئيس اتحاد الطلاب المصريين يكشف للوفد آخر تطورات الوضع في قيرغزستان

رئيس اتحاد الطلاب المصريين يكشف للوفد آخر تطورات الوضع في قيرغزستان

وأشار أحمد حلمي، إلى التواصل المباشر بينه وبين وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي مشكورة للوقوف علي طبيعة الاحداث التي كانت تتصاعد وبدا تجمع وحصار للمباني الخاصة بينا وهم عددهم قرابة ٣ مباني رئيسية تجمع قرابة الف طالب مصري المبني الذي وقع فيه الاحداث هو المبني الاصغر والاقل عددا.



واستكمل: "تابعت الوزيرة معانا ومع كافة المصريين طوال الليل وكما قامت السفيرة ابتسام رخا سفيرة جمهورية مصر بكازاخستان بالتواصل معي ومع افراد الجالية بشكل مباشر حتي ساعات الفجر وبالطبع القت قوات الشرطة القبض علي ٣ طلاب مصريين المتورطين باحداث المشاجرة واحتجازهم مبدايا ليلقي القبض صباح اليوم علي مواطن رابع توقفت الاحداث علي تمام السادسة صباحا بتوقيت بيشكك .

وبدا الحصار يتوقف لكن لايستطيع احد ان يخرج بسبب حالة الهلع والقلق وبسب الارضاع في الشوارع ويمشي الجميع ان تجدد الاحداث اليوم مساءا مره اخري و خصوصا ان الاحداث كانت متسارعه والفيديوهات صادمه من ضرب وسلب ونهب وتحطيم لنزل بما في ذلك منها المعروفه سلفا وعلقت الجامعات الخاصه الدراسة لطلاب الاجانب اليوم وحدث اقتحام لنزل بعض جامعات .

كما تدخلت قوات الجيش لكن الوضع خطير بما تعني الكلمه ولا احد يستطيع الخروج للشارع، ولحسن الحظ المبني السكني المصري الرئيسي غير معروف للكثيرين مما جنب الطلاب وقوع كارثه حقيقية.

كما نوه الدكتور أحمد حلمي، الى دور الاتحاد العام للمصريين بالخارج والتواصل المستمر معي ومع كافة أفراد الجالية وعمل غرفة لمتابعة الأخبار اول باول في ظل الازمة الراهنة التي يعاني منها الطلبة المصريين.

هذا ويواجه مجموعة من الطلاب المصريين والعرب وجنسيات أخرى في مدنية بشكيك عاصمة جمهورية قيرغيزستان الروسية، منذ أمس، أزمة بسبب تعرضهم لهجوم من مجهولين أثناء تواجدهم في سكنهم.

وأسفر هذا الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى فضلا عن محاصرة قوات الأمن لموقع الحادث.