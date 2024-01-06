بطولة الإيمان

عند السيدة العذراء مريم لحظة بشارة الميلاد من الملاك

لحظة البشارة من الملاك جبرائيل للعذراء مريم إيمانها فى أمور متعددة: بميلاد الطفل يسوع تدور حول ثبات:

1- إيمانها فى قبول بشارة الملاك لها.

2- إيمانها فى طفولتها فى الهيكل، واحتمال اليتم بصبر، وشغلها بالعبادة المقدسة لله، وخدمتها لكهنة الهيكل.

3- إيمانها فى العمل فى قبولها متاعب الولادة فى بيت لحم، وفى الهروب مع ابنها الطفل يسوع المسيح والعائلة المقدسة إلى أرض مصر.

4- إيمانها بتعاليم المخلص وحفظها كل شىء فى قلبها، وقبولها للخدمة العامة بين البشر.

5- إيمانها أمام عود الصليب: عندما نظرت الوالدة الحمل والراعى مخلص العالم معلقاً على عود الصليب قالت وهى باكية «العالم يفرح لقبوله الخلاص، أما أحشائى فتلتهب عند نظرى إلى صلبوتك الذى أنت صابر عليه من أجل الكل يا أبنى وإلهى « (صلوات الأجبية).

6- إيمانها بموعد المخلص ووجودها مع التلاميذ بعد قيامته من الموت، وعند حلول الروح القدس، وعند حضورها معه فى عرس قانا الجليل.

هذا هو التأمل الروحى التحليلى لشخصية ست الكل القديسة العذراء مريم أم المسيح له المجد، وتتبع الجانب الإيمانى، منها هدفه السامى، تقديم مثال عملى من واقع الحياة الإنسانية ليحتذى به التلاميذ فى حياتهم، ولابد أن يترسخ مفهوم معنى الإيمان عندنا، ومحك الإيمان السليم وتميزه عن الإيمان الموروث غير الفعال، فيجب إبراز أهمية الصلاة من أجل أن يكون الإيمان بالمسيح وليد بيت لحم المخلص عاملاً فى حياة كل فرد فى كل موقف من مواقف الحياة. فضيلة الإيمان لها علاقة قوية بفضيلة السلام.. وإله السلام يكملكم فى كل عمل صالح.. فكلما ازدات المحبة ازداد الإحساس بالإيمان والمحبة، لابد أن يزيد الإحساس بالإيمان بالله وبالسلام وبالمحبة الأخوية، فكلمة السلام تحية يرددها الأحباء والأشقاء فيما بينهم.. ولا يستطيع الأعداء نطقها.. فالسلام من شأنه أن يزيل مشاعر الكراهية والبغضة، وينمى مشاعر المحبة والمودة الحقيقية.

الإعلامية إيناس بباوى