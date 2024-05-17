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عاجل.. حزب الله يقصف مرابض الزعورة بصواريخ الكاتيوشا
الجمعة 17 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اغتيال القيادي في حزب الله حسين خضر مهدي بغارة إسرائيلية (فيديو)

قصف لبنان
قصف لبنان

اغتال الاحتلال الإسرائيلي القيادي في حزب الله اللبناني حسين خضر مهدي “أبو خضر”، في غارة على بلدة التجارية في صيدا اللبنانية.

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تصعيد غير مسبوق على الجبهة اللبنانية الجنوبية بين حزب الله وجيش الاحتلال

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تفاصيل عمليات حزب الله ضد الاحتلال الإسرائيلي "الخميس"

شنت الطائرات الحربية والمسيرات الاسرائيلية 5 غارات، استهدفت بلدة النجارية وساحل الزهراني وبساتين بلدة العدوسية في جنوب لبنان، وتسبب القصف أيضًا في مقتل شخصين آخرين الآخرين من التابعية السورية، أحدهما طفل.

وحسين خضر مهدي مواليد عام 1962 من بلدة النجّارية في جنوب لبنان، ومسؤول كبير في الوحدة الجوية التابعة لجماعة حزب الله.

هجوم حزب الله على الاحتلال

وفي سياق متصل، شنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" هجومًا بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا، على قيادة فرقة الجولان ‌‏210 في نفح وثكنة الدفاع الجوي في كيلع وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يوآف.‏

وقال حزب الله في بيان له:  دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي ليل أمس على  منطقة البقاع، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم ‏الخميس 16-05-2024 هجومًا صاروخيًا بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على قيادة فرقة الجولان ‌‏210 في نفح وثكنة الدفاع الجوي في كيلع وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يوآف.‏

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