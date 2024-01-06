وكيل تعليم الغربية يكرم توجيهات المجال الصناعي والتربية النفسية

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بتكريم التوجيهات العامة للمجال الصناعي، والتربية النفسية، والمكتبات، حيث قدم شهادات التقدير لكل من الأستاذة نجوى الباجورى، موجه عام المجال الصناعي، الدكتورة سحر جزر، موجه عام التربية النفسية، والأستاذ تامر فؤاد، موجه عام المكتبات، وذلك لتميزهم، وحصول المديرية على عدد من المراكز المتقدمة على المستوى الجمهوري.

كما كرم وكيل الوزارة إدارتي التدريب، والموهوبين، حيث قدم شهادات التقدير، لكل من الدكتورة مرفت فايد، مدير إدارة التدريب، والأستاذة منى إبراهيم، مدير إدارة الموهوبين، كما قدم شهادات التقدير لرؤساء أقسام التدريب بإدارات السنطة، زفتى، قطور، بسيون، شرق المحلة، شرق طنطا، كفر الزيات، وغرب طنطا، وذلك لتميزهم المبهر في إخراج البرامج التدريبية على أكمل وجه.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وكيل الوزارة بتكريم السادة المعلمين والموجهين والعاملين المتميزين في كافة المجالات التعليمية والأنشطة التربوية.