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السبت 06 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

محافظ الجيزة يهني البابا تواضروس الثاني والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

بوابة الوفد الإلكترونية

بعث محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

وجاء نص البرقية كالتالي: "يطيب لي بمناسبة عيد الميلاد المجيد  أن أبعث لقداستكم بخالص التهاني القلبية بهذه المناسبة العظيمة التي تجسد أجمل معاني المحبة والإخاء ، راجياً الله العلي القدير أن يوفقكم ويمتعكم بموفور الصحة والسعادة متمثلين دائما بالقيم السامية للتسامح والعطاء وأن يعم الخير والسلام ربوع مصر الغالية.

واختتم المحافظ برقيته بخالص التمنيات بدوام التوفيق ومواصلة الرسالة في خدمة أبناء الوطن من أجل رفعة مصرنا الحبيبة .

كما يتقدم محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بالتهنئة إلى الأخوة المسيحيين من مواطني المحافظة والشعب بأكمله، قائلا "يسعدني وبكل المحبة أن أتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لجميع الأخوة والأخوات الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم بأسره بكل خير" .

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