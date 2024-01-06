إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا " بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بضرورة رفع وعى العاملين بالمنشآت الحكومية والقطاع الخاص ، بالإجراءات المتعلقة بمجال السلامة والصحة المهنية ، وتأمين بيئة العمل من خلال عقد ندوات توعية بالمدارس و المديريات والمنشآت الحكومية .

وذلك تفاديا للحوادث وإصابات العمل ، و حفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة ، وتوفير بيئة خالية من المخاطر، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية ، والإنتاجية، ودور العبادة .

واتساقا مع هذه التوجيهات، أشارت فاطمة الزهراء على مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أن الإدارة أطلقت مبادرة "سلامتك تهمنا - إصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية"، بالتنسيق مع مديرية العمل بالمنيا ، لتنفيذ سلسلة من اللقاءات والندوات التثقيفية بجميع مراكز وقرى المحافظة.

والتي تستهدف العاملين بالمنشآت المختلفة، خلال الفترة من ٣ يناير الجاري ، وحتى ٨ مايو القادم ، حرصا على سلامة وصحة العاملين بكافة المنشآت الخدمية والمصانع ، بهدف تأمين بيئة العمل وحماية العاملين ، وتطبيق كافة المعايير اللازمة التي من شأنها الحفاظ على سلامة العاملين ، والتي تعد من أهداف إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بوحدة تكافؤ الفرص.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ماجدة صلاح وكيل وزارة العمل بالمنيا ، أن موضوعات المبادرة تتناول مخاطر بيئة العمل على اختلاف أنواعها، إلى جانب " اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت " ضمن الكتاب الدوري رقم "٩ " لسنة ٢٠٢٢م ، الصادر من المحافظ ، بالتشديد على تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية ، لحماية أرواح العاملين بالمنشآت على مستوى المحافظة.