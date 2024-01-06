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السبت 06 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا " بالمنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بضرورة رفع وعى العاملين بالمنشآت الحكومية والقطاع الخاص ، بالإجراءات المتعلقة بمجال السلامة والصحة المهنية ، وتأمين بيئة العمل من خلال عقد ندوات توعية بالمدارس و المديريات والمنشآت الحكومية .

 

وذلك تفاديا للحوادث وإصابات العمل ، و حفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة ، وتوفير بيئة خالية من المخاطر، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية ، والإنتاجية، ودور العبادة .

 

واتساقا مع هذه التوجيهات، أشارت فاطمة الزهراء على مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أن الإدارة أطلقت مبادرة "سلامتك تهمنا - إصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية"، بالتنسيق مع مديرية العمل بالمنيا ، لتنفيذ سلسلة من اللقاءات والندوات التثقيفية بجميع مراكز وقرى المحافظة.

 

والتي تستهدف العاملين بالمنشآت المختلفة، خلال الفترة من ٣ يناير الجاري ، وحتى ٨ مايو القادم ، حرصا على سلامة وصحة العاملين بكافة المنشآت الخدمية والمصانع ، بهدف تأمين بيئة العمل وحماية العاملين ، وتطبيق كافة المعايير اللازمة التي من شأنها الحفاظ على سلامة العاملين ، والتي تعد من أهداف إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بوحدة تكافؤ الفرص.

 

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ماجدة صلاح وكيل وزارة العمل بالمنيا ، أن موضوعات المبادرة تتناول مخاطر بيئة العمل على اختلاف أنواعها، إلى جانب " اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت " ضمن الكتاب الدوري رقم "٩ " لسنة ٢٠٢٢م ، الصادر من المحافظ ، بالتشديد على تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية ، لحماية أرواح العاملين بالمنشآت على مستوى المحافظة.

الجريدة الورقية