مصرع وإصابة 7 أشخاص في تصادم 3 سيارات أعلى الدائري

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 5 آخرين، في حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى للقادم من مناطق الهرم اتجاه السلام، جرى نقل الضحايا إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادث تصادم أعلى الدائري

البدالية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بتصادم أعلى الطريق الدائرى فى اتجاه السلام و المرج ووجود ضحايا ومصابين وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف الى مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الدائري تجاه المرج.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين جراء ذلك التصادم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة تحت تصرف النيابة العامة .

انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي

وفي وقت سابق تعرض 6 أشخاص للإصابة، في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنيا

وتعود التفاصيل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، وجاءت أسمائهم كالآتي هاني.م 36 عاما، وميلاد.م 37 عاما، وتوماس.ي 10 أعوام، وياسر.ذ 45 عاما، وأسامة.خ 42 عاما، وشنودة.أ 6 أعوام.

وتم نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

عجلات قطار ينهي حياة مسن خلال عبوره شريط السكة الحديد بالمنصورة

كما لقى مسن مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار القادم لمحطة قطار المنصورة، في محافظة الدقهلية، وذلك حال عبوره المزلقان وتصادف مرور القطار وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد علي فوزي خضر، مأمور قسم شرطة ثان المنصور من إدارة شرطة النجدة ببلاغ بعض الأهالي بمنطقة الهابي لاند بمصرع مسن دهسا أسفل عجلات القطار القادم لمحطة قطار المنصورة أمام مزلقان منطقة الهابي لاند دائرة القسم.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة مقدم دكتور كريم عبد الرازق، رئيس المباحث، وبالفحص تبين مصرع "الشحات محمد حسين، 62 عامًا، بالمعاش ومقيم شارع محمد فتحى بمدينة المنصورة وذلك حال مروره الخاطئ خلال غلق المزلقان وتصادف مرور القطار.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق التي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي والتصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.