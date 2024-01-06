شاب يشعل النار في نفسه بالجيزة ويصرخ انقذوني

أقدم شخص، على إشعال النار في نفسه في منطقة ناهيا، بمحافظة الجيزة، جرى إخماد النيران، ونقله إلى المستشفى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

شخص يشعل النار في نفسه

تلقت غرفة عمليات النجدة، بالجيزة بلاغا، بإضرام شاب النار بنفسه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة سيارات إسعاف إلى مقر الحادث، وتم السيطرة على الأمر.

وتعالت صرخات الشاب، ليهرول أهالي المنطقة ويتمكنوا من إخماد النيران، وأصيب بحروق متفرقة بالجسد، في مناطق متفرقة بالجسم وبدرجات مختلفة.

قررت النيابة العامة ، بسرعة إرسال تقرير الأدلة الجنائية في واقعة نشوب حريق داخل مصنع للأقمشة بمنطقة النزهة، وذلك لبيان سبب الحريق، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، بالإضافة إلى حصر الخسائر الناجمة عن الحريق، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

قرار جديد في واقعة حريق داخل مصنع للأقمشة بمنطقة النزهة

وفي وقت مسبق تمت السيطرة على حريق شب داخل مصنع أقمشة بمنطقة النزهة، واخماد النيران واجراء عمليات التبريد قبل امتداد الحريق إلى المباني المجاورة، حيث لم تقع خسائر فى الأرواح.

وكانت النيابة العامة قد انتقلت على الفور إلى مكان الحادث وأجرت المعاينة الأولية لموقع الحريق، للوقف على أسباب اندلاع النيران للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة.

السيطرة علي حريق بعقار مكون من 10 طوابق بالعمرانية

كما سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق داخل شقة سكنية بعقار مكون من 10 طوابق بمنطقة العمرانية غرب الجيزة، وتوالت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار أمام مجمع مدارس بمنطقة العمرانية بالجيزة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وكشفت التحريات الأولية، أن الحريق داخل شقة بالطابق التاسع لعقار مكون من 10 أدوار، وحاصر رجال الحماية المدنية مصدر النيران دون وقوع خسائر في الأرواح.