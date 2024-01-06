السبت 06 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الخارجية تهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

تقدم السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، اليوم السبت، بالتهنئة أبناء مصر من الأخوة والأخوات الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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وقال المتحدث - فى تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس"- "نهنئ أبناء مصر من الأخوة والأخوات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، والذي تتجلى فيه مشاعر المحبة والتسامح، وروابط الأخوة ووحدة المصير بين أبناء شعب مصر".


وأضاف السفير أحمد أبو زيد "فى هذه المناسبة العطرة، ندعو الله أن يعُم الخير والرخاء على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم، وأن تتحقق أحلام وطموحات جميع المصريين".

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