تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة بريستون في كأس الاتحاد الإنجليزي

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت، نحو ستاد " ستامفورد بريدج"، حيث يحتضن الصدام الكروي المشتعل بين فريقي تشيلسي ونظيره فريق بريستون، في مباراة قوية لا تقب القسمة على إثنين، والتي تجمعهما ضمن منافسات الدور الثالث (دور الـ16) من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة بريستون

من المنتظر أن يبدأ المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: مارك كوكوريا، بينوا بادياشي، أكسيل ديساسي.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، مويسيس كايسيدو، كونور كالاجر.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، أرماندو بروخا، كول بالمر.

موعد مباراة تشيلسي وبريستون في كأس الاتحاد الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة تشيلسي ضد بريستون مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويخوض فريق تشيلسي لقاء اليوم بحثًا عن مواصلة انتصاراته، بعدما نجح في تحقيق الفوز في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على حساب كريستال بالاس ولوتون تاون.