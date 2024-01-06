انتهاء مدرسة الحفائر للأثريين فى أم الاثل بالفيوم

نظمت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار دوره تدريبيه - مدرسة حفائر للاثريين بمنطقة اثار أم الاثل بالفيوم خلال الفترة من اول ديسمبر وحتى 10 يناير بقيادة الدكتور باسم جهاد المشرف على وحدة التدريب بوزارة السياحة والاثار .

اشرف على الدورة الدكتور ايمن عشماوى رئيس قطاع الاثار المصرية والدكتور عادل عكاشة رئيس الادارة المركزية لاثار مصر الوسطى وجمال ابو بكر مدير عام اثار مصر الوسطى والدكتور على البطل مدير عام اثار الفيوم وحسين عبد القادر مدير اثار الفيوم .

تضمن تدريب مدرسة حفائر المبتدئين بمنطقة اثار الفيوم عدة محاور التي كان من شأنها ان ترفع من كفاءة الاثريين المتدربين فى الجانب العملي بالموقع و تم التدريب علي الطرق العلمية للحفائر وكيفيه تسجيل الطبقات واللقي الاثرية بطريقة علمية وكذلك التدريب علي استخدام بعض أجهزة المساحة في الموقع الاثري مثل جهاز ال"اوتو ليفيل" وكذلك جهاز ال"توتال ستيشن" بالإضافة الي تدريب الاثريين علي الرسم الاثري.

محاضرات عن الفخار الاثرى..

وتضمن التدريب ايضا جانب نظري تمثل في مجموعه من المحاضرات الخاصة بعلم الحفائر والمساحة ومحاضرات عن الفخار الاثري بالموقع واهميتة, وعلم دراسة العظام الآدمية وكذلك كيفية استخدام برنامج "اليوستراتور" بالإضافة الي كيفية اعداد تقرير علمي مفصل للحفائر. واختتم التدربب بتوزيع الشهادات علي الاثريين المتدربين.

قام بالتدريب خلال الدورة على سمير عبد الغنى مدير المركز العلمى للتدريب بمنطقة اثار مصر الوسطى ومحمود ابراهيم عبد السميع وعاطف ربيع ابوزيد ويسرى عبد العال نجيب اعضاء المركز العلمى للتدريب فى مصر الوسطى ومحمد عاطف عضو المركز العلمى للتدريب فى سقارة ومحمد كامل عبد اللاه مفتش اثار بمنطقة اسيوط .

وشارك فى الدورة المتدربين من منطقة اثار الفيوم كل من رشا احمد على الحداد – رشا رمضان نظير عبد الحكيم – ايمان صلاح الدين عبد التواب – مروة رجب يوسف رمضان –نيفين احمد على محمد –شيماء سعيد عبد التواب – سارة سمير محمد السيد –نورا ثابت فهمى ابراهيم - احمد حسن مصطفى محمد –سارة ربيع عبد السلام مفتشى الاثار بمنطقة الاثار فى الفيوم ورافق الدورة عمر فكرى محمد مفتش الاثار بالمنطقة وفى نهاية الدورة تم تسليم الشهادات لمفتشى الاثار المتدربين .

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