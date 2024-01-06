روسيا تعترض 4 صواريخ أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية فجر اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية رصدت واعترضت 4 صواريخ موجهة أوكرانية "جو - جو" فوق شبه جزيرة القرم، وفق روسيا اليوم.

وقالت الوزارة في بيان: "في 6 يناير عند الساعة 00:30 بتوقيت موسكو. تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ موجهة من الطائرات ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

"تم اعتراض وتدمير أربعة صواريخ أوكرانية جوية (من طراز جو - جو) من قبل أنظمة الدفاع الجوي العاملة فوق شبه جزيرة القرم".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.