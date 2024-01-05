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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد أراندينا بكأس ملك إسبانيا

ريال مدريد
ريال مدريد

يستعد عشاق ريال مدريد لمواجهة أراندينا، ضمن منافسات دور ال 32 من كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري 2023/2024، والتي سيشهدها ملعب المونتيكيليو.

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ويبحث الجهاز الفتي لريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن تحقيق الفوز من أجل الاستعداد بقوة لمواجهة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والتي ستكون أمام أتلتيكو مدريد.
بينما يرغب الجهاز الفني لأراندينا عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الإسباني، على الرغم من الفوارق الفنية الكبيرة بين اللاعبين.

موعد مباراة ريال مدريد وأراندينا

تنطلق مواجهة ريال مدريد أمام أراندينا في العاشرة والنصف من مساء الغد السبت.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأراندينا

تُنقل مواجهة ريال مدريد أمام أراندينا عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال السنوات الماضية.

وكان أنشيلوتي، قد رسالة قوية لجماهير الفريق، بعد عودة أردا جولر، لاغب الفريق، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الطويلة الماضية.
وشدد المدرب الإيطالي على أن جولر لديه الفرصة للمشاركة كأساسي في مباراة الغد بكأس ملك إسبانيا، بعد عودته من الإصابة، مُشيرًا إلى أنه سعيد بعودة اللاعب.

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