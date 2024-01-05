تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، غدا السبت، محاكمة 3 متهمين بحيازة المخدرات بقصد الاتجار.

غدًا..محاكمة 3 متهمين بحيازة المخدرات في التجمع الخامس

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم في يوم 10 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرزوا بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا Indazole Carboxmides في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا على النحو المبين بالأوراق.

كما أسندت لهم النيابة تهمة حيازة وإحراز سلاح أبيض "مطواه" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من التحريات انه حال مروره الأمني شهد رائد الشرطة معاون مباحث قسم شرطة القطامية، أبصر المتهم الأول يسير بالسيارة قيادته عكس الاتجاه مستقلًا رفقته الثاني والثالث فاستوقفته وأبصر بالسيارة أكياسًا بلاستيكية لجوهر مخدر فضبطهم.

وأسفر تفتيشهم عن العثور على سبعة أكياس لذات الجوهر المخدر مع المتهم الثاني، وعثر حوزة الثالث على سلاح أبيض مطواه وأكياس بلاستيكية ومادة لذات الجوهر المخدر.

وبمواجهتهم أقروا بإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهم.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحوي أحد مشتقات Indazole Carboxmides المُخدر المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات ووزنت 36.60 جرام.

إصابة 6 اشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنيا

تعرض 6 أشخاص للاصابة ، في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتعود التفاصيل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، وجاءت أسمائهم كالآتي هاني.م 36 عاما، وميلاد.م 37 عاما، وتوماس.ي 10 أعوام، وياسر.ذ 45 عاما، وأسامة.خ 42 عاما، وشنودة.أ 6 أعوام.

وتم نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.