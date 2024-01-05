إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنيا

تعرض 6 أشخاص للاصابة ، في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إصابة 6 اشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنيا

وتعود التفاصيل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، وجاءت أسمائهم كالآتي هاني.م 36 عاما، وميلاد.م 37 عاما، وتوماس.ي 10 أعوام، وياسر.ذ 45 عاما، وأسامة.خ 42 عاما، وشنودة.أ 6 أعوام.

وتم نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

عجلات قطار ينهي حياة مسن خلال عبوره شريط السكة الحديد بالمنصورة

كما لقي مسن مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار القادم لمحطة قطار المنصورة ، في محافظة الدقهلية ، وذلك حال عبوره المزلقان وتصادف مرور القطار وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد علي فوزي خضر، مأمور قسم شرطة ثان المنصور من إدارة شرطة النجدة ببلاغ بعض الأهالي بمنطقة الهابي لاند بمصرع مسن دهسا أسفل عجلات القطار القادم لمحطة قطار المنصورة أمام مزلقان منطقة الهابي لاند دائرة القسم.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة مقدم دكتور كريم عبد الرازق، رئيس المباحث، وبالفحص تبين مصرع "الشحات محمد حسين، 62 عامًا، بالمعاش ومقيم شارع محمد فتحى بمدينة المنصورة وذلك حال مروره الخاطئ خلال غلق المزلقان وتصادف مرور القطار.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق التي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي والتصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.