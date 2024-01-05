بوسترات مسلسل جولة أخيرة قبل عرضه (صور)

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل جولة أخيرة، بوسترات العمل الذي يشارك في بطولته النجم أحمد السقا، أشرف عبد الباقي، وأسماء أبو اليزيد ومجموعة كبيرة من الفنانين.

مسلسل جولة أخيرة، مقرر أن يعرض يوم 25 يناير الجاري عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، ويضم كل من أحمد السقا، أشرف عبد الباقي، وأسماء أبو اليزيد وصفاء الطوخي وحنان سليمان إخراج مريم أحمدي، وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي.

مسلسل جولة أخيرة

ويجسد أحمد السقا خلال أحداث “الجولة الأخيرة” شخصية طبيب يدعى يحيى يدرس الطب ويصبح طبيبًا بناء على ضغط من والده ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.

السقا يخوض أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية

مسلسل "الجولة الأخيرة" يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدى.

آخر أعمال أحمد السقا

يذكر أن أحمد السقا قدم مسلسل "حرب" من 10 حلقات في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

وفى سياق آخر يستعد أحمد السقا لفيلمه الجديد "تلج أحمر" من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج هشام الرشيدى وإنتاج وليد صبرى، ومن بدء تصويره قريباً فى روسيا، وفى نفس الوقت ينتظر عرض فيلم "السرب"، الذى يعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة ومقرر عرضه فى السينمات قريباً، ويشارك فى بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

أحمد السقا

نبذة فنية عن أحمد السقا

ممثل مصري، نشأ في أسرة فنية حيث إن أباه صلاح السقا مخرج ومؤسس مسرح العرائس، وجده عبده السروجي المطرب المشهور، تخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1993.

بدأت انطلاقته الفنية في الدراما التلفزيونية بترشيح من أسامة أنور عكاشة للقيام بدور رئيس فى مسلسل (النوة) للمخرج محمد فاضل، وأكد على الانطلاقة بدور جيد فى سهرة (زواج على ورق سوليفان) والتي حققت نجاحا كبيرا. شارك في بداياته بأدوار صغيرة في مسرحيات (خدلك قالب) وقبل أن ينطلق بأدوار رئيسة فى مسرحيات (عفروتو) و(كده أوكيه).

في عام 1995 بدأ مشواره السينمائي الحقيقي بأدوار صغيرة في أفلام (هدى ومعالي الوزير) و(المراكبي)، قبل أن يتألق في أفلام (صعيدي في الجامعة الأمريكية) و(همام في أمستردام)، لينال أول بطولة في حياته بفيلم (شورت وفانلة وكاب)، ويبدأ مشوارًا طويلًا قام فيه ببطولة عدد كبير من الأفلام. فاز عن فيلم (أفريكانو) بجائزة أحسن ممثل في مهرجان الأفلام الروائية عام 2002.

أحمد السقا وزوجته

تزوج من مها الصغير ابنة الكوافير الشهير محمد الصغير، وتم الزفاف في 17 نوفمبر 1999، وأنجبا (ياسين ونادية وحمزة)، شارك في السنوات الأخيرة ببطولة أعمال (إبراهيم الأبيض، الديلر، هروب اضطراري) في السينما، بينما شارك في الدراما بأعمال (خطوط حمراء، ولد الغلابة، نسل الأغراب).