لقي شاب مصرعه دهسا أسفل عجلات جرار زراعي محمل بالطوب خلال مروره، في محافظة الدقهلية ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق والتحفظ على الجرار.

مصرع شاب دهسا أسفل عجلات جرار بالدقهلية

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث سير لشاب اسفل عجلات جرار زراعي بميدان سندوب الخارجي.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع المواطن "محمود أبو المعاطي محمد" 17 عاما، من ناحية قرية نقيطة، بعدما دهسه جرار زراعي محمل بالطوب.

وجرى التحفظ على الجرار الزراعي، ونقلت سيارة الإسعاف جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل لجهات التحقيق التي أمرت بالتحري حول الواقعة.

التحقيق في حريق جرار قطار بنها منوف

كما تواصل النيابة العامة ، التحقيقات في واقعة حريق جرار بقطار بنها منوف ، حيث أخمدت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، على حريق جرار قطار بنها منوف، والموجود في محطة قطار الباجور، وذلك بعد الدفع بقوة أمنية من مركز الشرطة وسيارات الحماية المدنية في وحدة إطفاء الباجور.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتها والتي تمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات، واتخذت هيئة السكة الحديد إجراءاتها لتسيير حركة القطارات على خط بنها منوف.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد تصاعد الأدخنة جرار القطار رقم 3617 القادم من محطة بنها اتجاه منوف بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء توقفه بمحطة قطارات الباجور.

وعلى الفور انتقل مساعد مدير الأمن ومأمور مركز شرطة الباجور على رأس قوة أمنية للتحقيق في الواقعة وتسيير حركة سير القطارات، وحررت القوة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث.