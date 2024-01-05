نقل كشك كهرباء مسجد أبو غنام الأثري ببيلا كفرالشيخ

قال محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، الجمعة، إنه تم بدء نقل كشك الكهرباء الخاص بمنطقة أبو غنام بمدينة بيلا من أمام مسجد أبو غنام الأثري، للصالح العام للحفاظ على مظهر الجامع الأثري العريق، بتكلفة 268 ألف جنيه.

وكلف المحافظ، رئيس مركز ومدينة بيلا؛ جمال ساطور، بالتنسيق مع قطاع الكهرباء، وهندسة كهرباء بيلا، بنقل الكشك المتواجد علي يمين مدخل مسجد أبو غنام الأثري، وإعداد التجهيزات اللازمة لنقل الكشك بجوار حديقة أبو غنام.

أكد رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه تم بدء نقل كشك الكهرباء من أمام مسجد أبو غنام الأثري، تنفيذًا للتعليمات وللعمل علي راحة المواطنين، ومرتادي مسجد أبو غنام الأثري.

وأضاف رئيس المدينة، أن إجراءات نقل الكشك تتم بالتعاون مع هندسة كهرباء بيلا، إلي جوار حديقة أبو غنام، وجاري الانتهاء من التجهيزات اللازمة وتركيب عدادات حديثة لكشك الكهرباء لخفض الاستهلاك وتقليل الطاقة المهدرة.

يشار إلى أن مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثرى بمدينة بيلا، المقام عام 700 هجرية، سيتم افتتاحه قريبا عقب الانتهاء من أعمال التطوير والترميم الجارية والتي يتم تنفيذها، بالتعاون المشترك بين وزارت الأوقاف والسياحة والآثار، خصوصًا أن تطوير المسجد ينتظره مرتادي الأولياء باعتبار أن ضريح مسجد «أبو غنام»، يحتل مكانة كبيرة في قلوب أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة ومركز بيلا.